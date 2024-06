Résultat des européennes à Chaumont-sur-Tharonne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Chaumont-sur-Tharonne, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières publiées lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait atteint 5,25% à Chaumont-sur-Tharonne, contre 19,39% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement à Chaumont-sur-Tharonne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,52% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Chaumont-sur-Tharonne ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera un point d'observation clé localement pour ces élections des députés européens. On note que Chaumont-sur-Tharonne fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 27,27% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,61% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Chaumont-sur-Tharonne ? Chaumont-sur-Tharonne avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 27,61%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 28,93% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 46,37% contre 53,63%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,13% au premier tour, contre 32,26% pour le binôme Les Républicains. Cela n'empêchera pas le RN de s'imposer au second tour avec 16,13%.

12:45 - 27,27% pour Jordan Bardella en 2019 à Chaumont-sur-Tharonne Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 27,27% des votes, soit 135 voix, face à Nathalie Loiseau à 19,39% et François-Xavier Bellamy à 11,72%.

11:45 - Les enjeux locaux de Chaumont-sur-Tharonne : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Chaumont-sur-Tharonne, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 054 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 79 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (31,0 %) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 33,83% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,57% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 434,07 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Chaumont-sur-Tharonne, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Etude de la participation aux élections européennes à Chaumont-sur-Tharonne Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 074 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 39,95% des inscrits sur les listes électorales de Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 49,71% il y a dix ans. Y aura-t-il une progression de l'abstention des électeurs français aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% constaté en 2009 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Chaumont-sur-Tharonne ? À Chaumont-sur-Tharonne, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est capable de modifier les choix que feront les électeurs de Chaumont-sur-Tharonne (41600). Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,28% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,27% au deuxième tour, c'est-à-dire 716 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,06% au premier tour. Au deuxième tour, 52,43% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Chaumont-sur-Tharonne pour les élections européennes ?