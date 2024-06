Résultat des européennes à Chaussin : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Raphaël Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Après le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 4,38% à Chaussin, contre 14,36% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Chaussin, le binôme Nupes avait en effet enregistré 13,76% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,68% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 1,16% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Chaussin ? On remarque que Chaussin fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,95% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,67% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Chaussin penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un bon score pour le RN à Chaussin. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la localité avec 29,91% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,67% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,18%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 58,96%, devant Emmanuel Macron à 41,04%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Chaussin il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble toujours pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à Chaussin, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait pris la première place, cumulant 36,95% des votes face à Nathalie Loiseau à 14,36% et François-Xavier Bellamy à 11,38%. C'étaient alors 211 habitants qui l'avaient choisie dans la ville.

11:45 - Démographie et politique à Chaussin, un lien étroit La démographie et la situation socio-économique de Chaussin déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 101 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 9,24%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,42%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 558 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,3%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,47%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chaussin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,75% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Chaussin : analyse du niveau de participation aux européennes Au fil des dernières années, les 1 570 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 41,7% des personnes en capacité de participer à une élection à Chaussin avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 46,02% lors du scrutin de 2014. L'abstention des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,9%.

09:30 - Abstention à Chaussin : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Chaussin, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère décisif du scrutin européen 2024. Au premier tour de la présidentielle, sur les 1 092 personnes en âge de voter dans la localité, 80,49% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,04% au second tour, ce qui représentait 874 personnes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,09% au premier tour. Au deuxième tour, 50,18% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?