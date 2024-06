Résultat des européennes à Chavanod : l'élection 2024 en direct

En direct

15:34 - Il y a cinq ans, des élections très instructives Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Chavanod était composé de la liste de Jordan Bardella avec 15,7% des voix, sur la troisièmemarche, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 20,94% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 30,42%, couronnée sur place.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Chavanod A mi-chemin des élections européennes, Chavanod fourmille de diversité et d'activités. Dotée de 1 134 logements pour 2 913 habitants, la densité de la commune est de 190 hab par km². Ses 526 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 874 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (92,06 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,68% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,52%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 41 474 euros/an. Chavanod manifeste la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Chavanod ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. En 2019, au moment des européennes, le taux de participation s'élevait à 58,52% des votants de Chavanod (Haute-Savoie), contre une participation de 48,72% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Chavanod : scrutin en cours À Chavanod, l'un des critères essentiels du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,75% au premier tour. Au second tour, 54,29% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Chavanod ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 19,38% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 17,56% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.