Résultat des européennes à Lovagny : l'élection 2024 en direct

La part des électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection. La liste de Jordan Bardella pourrait se stabiliser à 20% à Lovagny si la dynamique prédite par les intentions de vote sur la France entière s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? La projection est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. En deux ans seulement, entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour les résultats de ce soir

Lovagny avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,25%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 39,88% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 29,01% contre 70,99%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 13% au premier tour, contre 41,25% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Lovagny, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti lepéniste.