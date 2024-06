En direct

19:10 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Poisy pour ces élections européennes 2024 ? La gauche unie aux législatives étant déjà morte, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 24,03% des suffrages dans la commune. Une somme à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,52% à Poisy, contre 29,22% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Poisy ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte à Poisy entre Jordan Bardella en 2019 (13,29%) et Marine Le Pen en 2022 (18,93% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 23% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Poisy plutôt pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Poisy lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,78%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 18,93%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,58% contre 66,42%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 13,68% au premier tour, contre 40,01% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - 29,22% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Poisy Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait pris une petite déculottée aux élections européennes à Poisy. La tête de liste achevait la campagne troisième, avec 13,29%, derrière Nathalie Loiseau avec 29,22% et Yannick Jadot avec 21,27%.

11:45 - Poisy : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Poisy, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec 48,91% de population active et une densité de population de 670 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 7,73% peut agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (10,49%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 950 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,63%) et le nombre de résidences HLM (12,27% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,74%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Poisy, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Poisy : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? En 2019, durant les élections européennes, 45,13% des inscrits sur les listes électorales de Poisy avaient boudé les urnes. L'abstention était de 52,31% pour les élections européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Poisy À Poisy, l'un des critères décisifs de ces européennes 2024 sera sans nul doute le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,98% au premier tour et seulement 45,25% au second tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 124 personnes en âge de voter dans la ville, 78,87% étaient allées voter, contre un taux de participation de 81,76% au premier tour, soit 5 007 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.