19:07 - Les 28,56% de la coalition de gauche très suivis En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 7,64% à Saint-Jean-de-Braye, contre 25,73% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Jean-de-Braye, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,56% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Saint-Jean-de-Braye lors des européennes ? Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Saint-Jean-de-Braye. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour l'amener à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Jean-de-Braye ? Avec 19,06%, c'est un résultat trop maigre qu'avait enregistré Marine Le Pen à Saint-Jean-de-Braye au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était dépassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 30,01% et 24,96% des voix. Le second round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 66,51% contre 33,49% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Saint-Jean-de-Braye, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 31,90%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 16,84%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finalement vainqueur localement.

12:45 - 25,73% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Saint-Jean-de-Braye Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau avait gagné à Saint-Jean-de-Braye lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 25,73%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,35% des voix.

11:45 - Saint-Jean-de-Braye : démographie, élections et stratégies politiques A la mi-journée des européennes, Saint-Jean-de-Braye fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 21 700 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 139 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,27 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Saint-Jean-de-Braye incarne une communauté diversifiée, avec ses 2 121 résidents étrangers, soit 9,91% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,01% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 618,90 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Saint-Jean-de-Braye, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Saint-Jean-de-Braye Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Saint-Jean-de-Braye, 70,11% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? En 2019, au moment des élections européennes, 50,11% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Jean-de-Braye avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 57,27% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Jean-de-Braye : la participation au cœur des préoccupations À Saint-Jean-de-Braye, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen sera immanquablement le niveau d'abstention. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique seraient capables d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Saint-Jean-de-Braye. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 28,13% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre une abstention de 26,44% au premier tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,36% au premier tour et seulement 54,45% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-Jean-de-Braye ?