En direct

19:07 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 4,82% à Montfermeil, contre 19,01% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Lors du premier tour des élections des députés à Montfermeil, le binôme Nupes avait en effet glané 34,21% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 45% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Montfermeil lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Montfermeil semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas progressé dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Montfermeil Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 20,09% contre 41,12% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle échouait aussi au second tour avec 39,15% contre 60,85%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,93% au premier tour, contre 34,21% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

12:45 - À Montfermeil, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Le bulletin cumulait 26,78% des suffrages, soit 1240 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 19,01% et Yannick Jadot à 10,73%.

11:45 - Montfermeil : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En pleine campagne électorale européenne, Montfermeil est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 27 980 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 2 816 entreprises, Montfermeil offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (20,07 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La présence de 5 434 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 23,55%, favorise son pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 27,8% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1425,96 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Montfermeil, où la jeunesse équivaut à 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Montfermeil : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? A l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation représentait 36,77% des électeurs de Montfermeil, à comparer avec un taux de participation de 32,52% pour le scrutin de 2014. Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Montfermeil : les européennes débutent À Montfermeil, la participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen. La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient capables d'inciter les électeurs de Montfermeil à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, sur les 13 482 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 60,48% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 69,3% au premier tour, soit 9 343 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c'était presque un record.