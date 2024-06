Résultat des européennes à Chens-sur-Léman : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comprendre l'électorat de Chens-sur-Léman : un regard sur la démographie locale

Comment la population de Chens-sur-Léman peut-elle impacter les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,79% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 56,63% de population active et une densité de population de 232 habitants/km², ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (71,15%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 587 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 25,41% et d'une population immigrée de 30,62% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 20,41%, comme à Chens-sur-Léman, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.