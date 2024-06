Résultat des européennes à Loisin : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Du côté du Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Bardella convoités à Loisin Le résultat des européennes au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 3 points à Loisin. Mais la marche devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour le scrutin de 2024 Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,47% contre 30,92% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 41,41% contre 58,59%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 14,68% au premier tour, contre 35,12% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de votes, avec 63,05% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Loisin, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Loisin lors des précédentes élections européennes, avec 26,53% des votes. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 19,8% dans la localité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 15,31%.

11:45 - Élections à Loisin : l'impact des caractéristiques démographiques À Loisin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections européennes. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 21,25% des résidents sont des enfants, et 22,04% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (80,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 507 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 17,00% et d'une population immigrée de 20,34% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Loisin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,63% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - À Loisin, quelle abstention aux précédentes européennes ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014. Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 513 inscrits sur les listes électorales à Loisin, 48,86% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 39,56% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes débutent à Loisin : l'abstention en question À Loisin, l'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 1 117 personnes en âge de voter dans la commune, 75,94% étaient allées voter. La participation était de 77,08% au premier tour, c'est-à-dire 861 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.