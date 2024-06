Résultat des européennes à Massongy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Massongy Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un enseignement majeur pour cette élection des députés européens à l'échelle locale. La liste Rassemblement national pourrait atteindre près de 30% à Massongy si la situation prévue par les enquêtes d'opinion sur la France entière s'applique localement. Le leader frontiste est en effet crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est accrobatique, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 6 points.

15:02 - Avantage Hayer à Massongy ? Massongy avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,81%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 32,02% des voix. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,58% contre 61,42%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 17,8% au premier tour, contre 30,99% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - À Massongy, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi logique au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Massongy lors des précédentes européennes, avec 25,77% des voix. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 19,22% dans la ville. Jordan Bardella terminait troisième, avec 17,59%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Massongy et leurs implications électorales Quel portrait faire de Massongy, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 616 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 75 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (19,4 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 212 résidents étrangers contribue à son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 46,7% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1147,35 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Ainsi, Massongy incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Massongy : retour sur la participation aux dernières élections européennes Comment votent ordinairement les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 52,73% au sein de Massongy. L'abstention était de 57,9% en 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation à Massongy : que retenir des précédentes élections ? À Massongy, le niveau de participation constituera immanquablement un facteur déterminant du scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,93% au premier tour. Au deuxième tour, 61,29% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Massongy pour les élections européennes ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, 27,67% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 25,13% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.