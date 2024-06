En direct

19:16 - Sur quel candidat vont se porter les 18,5% de la Nupes à Veigy-Foncenex ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,5% des suffrages dans la commune. Une somme à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,4% à Veigy-Foncenex, contre 32,79% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le RN favori à Veigy-Foncenex pour les européennes ? Le nombre de votes en faveur du RN va être le déterminant au niveau local pour ces européennes 2024. Si dans toute la France, les intentions de vote prédisent une progression du RN à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 26% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Veigy-Foncenex plutôt favorables à Macron il y a deux ans Veigy-Foncenex avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 18,1%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 37,35% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 34,59% contre 65,41%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 15,03% au premier tour, contre 32,25% pour le binôme LREM. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Veigy-Foncenex il y a cinq ans ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme logique au moment du scrutin de ce dimanche. Avec un résultat de 16,04%, Jordan Bardella avait été battu à l'occasion des élections du Parlement européen à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 32,79% des bulletins.

11:45 - Veigy-Foncenex : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Veigy-Foncenex, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 4 005 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 188 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 108 foyers fiscaux. Dans la commune, 35 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,87 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 1 209 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 35,87%, favorise son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,02% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 857,27 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Veigy-Foncenex manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Veigy-Foncenex : un regard approfondi Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des précédentes élections ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 878 personnes en âge de voter à Veigy-Foncenex, 57,0% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 65,92% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Veigy-Foncenex, 76,36% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Veigy-Foncenex À Veigy-Foncenex, l'un des critères forts du scrutin européen sera sans nul doute le niveau de participation. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 70,29% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 72,66% au premier tour, c'est-à-dire 1 600 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,55% au premier tour. Au deuxième tour, 39,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Veigy-Foncenex ? La situation géopolitique actuelle serait en mesure de ramener les électeurs de Veigy-Foncenex dans les bureaux de vote.