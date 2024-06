15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Cherbourg-en-Cotentin

Les habitants de Cherbourg-en-Cotentin avaient voté pour Marine Le Pen à 20,74% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la candidate avec respectivement 29,39% et 23,04% des bulletins exprimés. C'est finalement son rival qui finira victorieux à 62,99% contre 37,01% pour Le Pen au second round dans la localité. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 14,95%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 34,86% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueur localement.