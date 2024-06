Résultat des européennes à Martinvast : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Martinvast, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre interrogation de ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections des députés à Martinvast, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,83% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,37% pour Yannick Jadot, 3,53% pour Fabien Roussel et 3,93% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 10,28% à Martinvast, contre 30,63% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 30,63% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat à Martinvast pour la liste RN de Jordan Bardella ? Si on extrapole la progression du Rassemblement national pronostiquée par les sondeurs à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait s'élever à environ 26% à Martinvast. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des points déjà arrachés par la formation politique sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Martinvast Martinvast avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,68%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, crédité de 32,07% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 36,48% contre 63,52%. Le RN ratait aussi la première marche à Martinvast quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,7% au premier tour, contre 34,00% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de suffrages, avec 54,03% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes à Martinvast Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau l'emportait à Martinvast lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 30,63%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 16,85% des suffrages.

11:45 - Élections européennes à Martinvast : un éclairage démographique Les données démographiques et socio-économiques de Martinvast révèlent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec une densité de population de 121 hab par km² et un taux de chômage de 5,31%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 520 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) et le nombre de résidences HLM (2,55% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Martinvast mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,16% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - À Martinvast, quelle participation aux précédentes européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Martinvast, 66,41% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des précédentes élections est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes européennes, parmi les 476 personnes en âge de voter à Martinvast, 46,64% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,06% en 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Martinvast : scrutin en cours À Martinvast, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,1% au premier tour et seulement 48,52% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Martinvast ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,21% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 19,42% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.