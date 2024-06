En direct

19:09 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Sada à la loupe à gauche Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer le doute sur le vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente aux dernières législatives à Sada. On trouvait un ticket Divers centre sur la première marche au premier tour, avec 50,70% des votes. La gauche restait en retrait au second tour puisque c'est un candidat Les Républicains qui l'emportait.

17:08 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des européennes à Sada ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, localement. À Sada, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 44,69% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 42,57% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Sada penchaient pour Marine Le Pen à la présidentielle La communauté des électeurs de Sada avait massivement montré sa préférence pour Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La leader du RN s'imposait avec 42,57% au premier tour. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 63,03%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 2,62% des votes sur place, contre 50,70% pour le binôme Divers centre. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (67,54%).

12:45 - 44,69% pour Jordan Bardella en 2019 à Sada Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? 44,69% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à François-Xavier Bellamy à 26,13% et Nathalie Loiseau à 9,63%. Le RN avait attiré ainsi 585 électeurs de Sada.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Sada : ce qu'il faut retenir A la mi-journée des élections européennes, Sada foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 11 156 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 533 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 336 foyers fiscaux. La population d'une commune influence les résultats des élections européennes par divers facteurs démographiques et socio-économiques. L'âge peut déterminer la priorité des politiques, les jeunes favorisant souvent l'écologie et l'innovation, les plus âgés la stabilité. Le sexe peut influencer la sensibilité à des sujets comme l'égalité des genres. Le chômage, les revenus et la pauvreté affectent la perception des politiques économiques de l'UE, poussant certains vers des partis eurosceptiques en quête de solutions nationales.

10:30 - Sada : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes L'analyse des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Au moment des dernières européennes, le taux de participation atteignait 28,51% des électeurs de Sada (Mayotte). Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Sada À Sada, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ces européennes 2024. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 5 713 personnes en âge de voter au sein de la ville, 42,18% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 46,44% au second tour, c'est-à-dire 2 656 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,61% au premier tour et seulement 59,61% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix du quotidien seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Sada .