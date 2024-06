En direct

19:08 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Dembeni ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait obtenu 3,21% à Dembeni, contre 8,33% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les études sondagières établies lors de la campagne. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La Nupes était absente lors des législatives à Dembeni. Le binôme Les Républicains était en pôle position au premier tour, avec 32,32% des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Les Républicains qui l'emportait.

17:08 - Qui vont plebisciter les supporters de la droite à Dembeni ? On note que Dembeni fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 41,88% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,54% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les derniers chiffres à Dembeni L'inclinaison des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle terminait à 34,54% au 1er tour contre 25,79% pour Emmanuel Macron et 24,54% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,76% contre 50,24%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grattant 1,57% des voix sur place, contre 32,32% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,52%.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes pleines d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'était arrogée les européennes il y a cinq ans à Dembeni, avec 41,88% des suffrages exprimés devant la liste dirigée par François-Xavier Bellamy avec 15,28% et la liste Manon Aubry avec 9,94%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Dembeni Quelle influence la population de Dembeni exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 412 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections européennes. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de l'UE, pouvant renforcer le soutien à des partis eurosceptiques ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration européenne.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Dembeni Les européennes mobilisent moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Au cours des dernières élections, les 16 116 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 27,74% au sein de Dembeni (Mayotte).

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Dembeni Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Dembeni ? La flambée des prix qui grève les finances des ménages, cumulée avec les incertitudes dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Dembeni (97660). Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 36,65% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote. La participation était de 42,01% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 839 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.