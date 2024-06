Résultat des européennes à Chissay-en-Touraine : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Chissay-en-Touraine, qui va prendre avantage des 22,36% de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 6,18% à Chissay-en-Touraine, contre 16,11% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des élections législatives. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chissay-en-Touraine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 22,36% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Chissay-en-Touraine ? À Chissay-en-Touraine, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 26,27% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 24,96% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Chissay-en-Touraine plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Chissay-en-Touraine lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,64%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,96%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,11% contre 52,89%. Le RN ne convainquait pas plus à Chissay-en-Touraine quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 26,29% au premier tour, contre 28,99% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Chissay-en-Touraine, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Chissay-en-Touraine, avec 26,27%, soit 119 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 16,11% et Yannick Jadot à 13,02%.

11:45 - Élections à Chissay-en-Touraine : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Chissay-en-Touraine, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 594 logements pour 1 070 habitants, la densité de la commune est de 64 hab/km². Ses 63 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (28,79 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,57% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 35,06% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 665,01 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Chissay-en-Touraine, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Chissay-en-Touraine : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Chissay-en-Touraine, 56,95% des électeurs n'avaient pas participé. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des scrutins européens passés ? A l'occasion des élections européennes de 2019, sur les 481 inscrits sur les listes électorales à Chissay-en-Touraine, 39,27% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 46,09% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation à Chissay-en-Touraine : les leçons des précédentes élections Le niveau d'abstention sera immanquablement un critère décisif des élections européennes 2024 à Chissay-en-Touraine. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 855 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,64% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,92% au second tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,24% au premier tour et seulement 45,86% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Chissay-en-Touraine ? La guerre russo-ukrainienne est par exemple susceptible de pousser les citoyens de Chissay-en-Touraine à s'intéresser plus fortement du scrutin.