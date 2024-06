En direct

19:06 - À Cholet, qui vont élire les électeurs de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 25,22% des voix dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 7,34% à Cholet, contre 31,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Cholet ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera scruté à la loupe localement pour ces européennes. Les intentions de vote imaginent une liste Bardella à environ 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que sa marque de 2019. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 24% à Cholet, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Situation favorable à Hayer à Cholet ? Chez les habitants de Cholet, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec seulement 15,52%, la représentante du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 38,24% et 19,47% des voix. Le deuxième tour ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron terminant à 72,89% contre 27,11% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 10,36%, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 30,52% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - 31,46% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Cholet Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Cholet lors des précédentes européennes, avec 31,46% des votes. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 15,88% dans la ville. Jordan Bardella finissait troisième, avec 14,13%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Cholet En pleine campagne électorale européenne, Cholet est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 53 936 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 3 771 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,42 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 4 172 résidents étrangers, représentant 7,68% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 47,9% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 750,37 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Cholet démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs européennes.

10:30 - Européennes passées à Cholet : le niveau de participation Comment ont voté les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 17 726 inscrits sur les listes électorales à Cholet, 51,59% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 59,15% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À Cholet, 72,91% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Cholet pour les européennes À Cholet, l'abstention constituera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 27,23% au sein de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 28,28% au second tour. Pour comparer, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,13% au premier tour. Au second tour, 56,94% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Cholet cette année ? Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?