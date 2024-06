Résultat des européennes à Mazières-en-Mauges : l'élection 2024 en direct

Quand on analyse la progression du RN prédite par les sondeurs au niveau national pour les élections de juin, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier a toutes les chances de se situer tout proche des 20% à Mazières-en-Mauges. Une projection qui semble coller avec les points déjà arrachés par la formation politique dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Quelques résultats à retenir

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Mazières-en-Mauges avec 19,42% contre 45,35% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 28,72% contre 71,28%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 13,66% au premier tour, contre 40,98% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de suffrages, avec 64,81% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.