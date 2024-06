Résultat des européennes à Chouilly : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de la Nupes à Chouilly ? Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 3,46% à Chouilly, contre 20,97% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chouilly, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,14% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,75% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,31% pour Yannick Jadot, 1,51% pour Fabien Roussel et 0,75% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Chouilly, entre les 20,97% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,72% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,59% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Chouilly pour le Rassemblement national ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera un enjeu pour ces élections des députés européens 2024 au niveau local. Indicateur clé pour ce dimanche : Chouilly fait partie des rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 34,33% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à retenir pour ce dimanche Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection suprême. L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle finissait à 30,87% au 1er round contre 30,72% pour Emmanuel Macron et 11,75% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,6% contre 50,4%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 27,27% des voix sur place, contre 33,59% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (53,22%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections de 2019 à Chouilly Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait toujours comme pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste avait attiré 34,33% des votes, face à Nathalie Loiseau à 20,97% et François-Xavier Bellamy à 14,98%.

11:45 - Les enjeux locaux de Chouilly : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Chouilly, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 10,54% d'agriculteurs pour 1 049 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 78 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 619 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (85,77 %) montre le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 47,32% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1219,65 €, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. En résumé, à Chouilly, les problématiques locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Etude de la participation aux élections européennes à Chouilly Au cours des consultations démocratiques passées, les 1 070 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes 2019, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 45,96% des électeurs de Chouilly (Marne), contre une abstention de 48,73% en 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Chouilly, 67,48% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Chouilly Ce 9 juin, lors des européennes à Chouilly, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,94% au premier tour et seulement 50,41% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Chouilly ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,83% des électeurs de la localité. L'abstention était de 21,54% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.