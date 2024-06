Résultat des européennes à Civrieux-d'Azergues : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les électeurs de Civrieux-d'Azergues plutôt favorables à Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Civrieux-d'Azergues lors du premier tour de la présidentielle, avec 34,84%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 22,75%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,75% contre 64,25%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 20,67% au premier tour, contre 32,33% pour le binôme LREM. Bis repetita au second tour, qui verra encore le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête il y a cinq ans à Civrieux-d'Azergues Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Civrieux-d'Azergues était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,34% des suffrages, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 19,63% et François-Xavier Bellamy avec 13,42%.

11:45 - Dynamique électorale à Civrieux-d'Azergues : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Civrieux-d'Azergues sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,14%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,87%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 604 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,75%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,44%) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, de 7,28% à Civrieux-d'Azergues, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Civrieux-d'Azergues ? Au cours des dernières années, les 1 625 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 610 inscrits sur les listes électorales à Civrieux-d'Azergues, 44,19% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 49,39% lors du scrutin de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59% ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Abstention à Civrieux-d'Azergues : que retenir des précédentes élections ? À Civrieux-d'Azergues, le taux de participation sera l'un des facteurs clés de ces élections européennes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,93% au premier tour et seulement 47,17% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Civrieux-d'Azergues cette année ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 179 personnes en âge de voter au sein de la commune, 84,14% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 80,42% au deuxième tour, c'est-à-dire 949 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.