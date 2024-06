Résultat des européennes à Lozanne : l'élection 2024 en direct

09:30 - C'est l'heure de voter à Lozanne : la participation au cœur des préoccupations

À Lozanne, le taux de participation constituera sans aucun doute un critère clé des élections européennes. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,32% dans la ville, contre une abstention de 22,79% au second tour. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Les habitants des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?