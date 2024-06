Résultat des européennes à Lissieu : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Déjà des résultats à retenir Lissieu avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 15,77%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, crédité de 39,41% des votes. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 32,14% contre 67,86%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,34% au premier tour, contre 40,26% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de votes, avec 75,75% sur la seule circonscription recouvrant Lissieu.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Lissieu, les dernières élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,77% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,98%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 15,07%.

11:45 - Élections européennes à Lissieu : un éclairage démographique Quelle influence la population de Lissieu exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,72%. En outre, le taux de ménages propriétaires (81,83%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage important de cadres, atteignant 29,03%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,02%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,85%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Le taux d'étudiants, de 7,24% à Lissieu, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

10:30 - Lissieu : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 42,39% dans la commune de Lissieu. Le taux d'abstention était de 52,66% en 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Lissieu, 65,56% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Lissieu ? L'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention à Lissieu. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,33% au premier tour et seulement 49,4% au second tour. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 16,82% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 19,61% au second tour. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.