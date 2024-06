Résultat des européennes à Cléon : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Cléon Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Cléon avec 25,44% contre 35,99% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,96% contre 55,04%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 24,55% au premier tour, contre 26,44% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Regarder en arrière semble de nouveau une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? A l'époque, à Cléon, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 30,38% des votes contre Nathalie Loiseau à 13,78% et Manon Aubry à 10,95%.

11:45 - Cléon : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le contexte socio-économique de Cléon déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la commune, 39% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,82% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 539 €/an, sont souvent caractéristiques d'une tension économique locale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,88% et d'une population étrangère de 9,25% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Cléon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,87% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Participation aux élections européennes à Cléon : facteurs et implications Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Cléon, 75,36% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'analyse des précédents scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Pendant les européennes 2019, 54,3% des personnes en âge de voter à Cléon avaient déserté les urnes, contre une abstention de 66,2% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Cléon : scrutin en cours L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera à n'en pas douter l'abstention à Cléon. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient modifier les choix que feront les citoyens de Cléon. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 206 personnes en âge de voter au sein de la commune, 65,25% étaient allées voter, contre une participation de 69,4% au premier tour, soit 2 225 personnes. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.