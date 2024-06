En direct

19:10 - À Saint-Aubin-lès-Elbeuf, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était arrogé 6,34% à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, contre 17,04% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,57% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, entre les 17,04% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,08% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,41% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella font espérer à Saint-Aubin-lès-Elbeuf A noter : Saint-Aubin-lès-Elbeuf fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 32,48% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,83% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un excellent score pour le Rassemblement national à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la localité avec 30,25% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Saint-Aubin-lès-Elbeuf ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu un meilleur score aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. La candidate avait accumulé 29,83% au premier tour et 48,54% au second dans la commune.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Saint-Aubin-lès-Elbeuf Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Aubin-lès-Elbeuf, à 32,48%, soit 896 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,04% et Manon Aubry à 8,48%.

11:45 - Saint-Aubin-lès-Elbeuf : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Saint-Aubin-lès-Elbeuf mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 18,18% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 28,26% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2221,44 euros/mois souligne le poids des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 2 657 votants. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (23,88%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,35%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Saint-Aubin-lès-Elbeuf mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,8% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Elections européennes passées à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : retour sur la participation électorale Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Saint-Aubin-lès-Elbeuf, 72,16% des votants avaient participé. Au fil des dernières années, les 8 503 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 50,34% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Aubin-lès-Elbeuf avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 41,54% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : les européennes débutent La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des européennes à Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 53,81% au premier tour et seulement 55,76% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Aubin-lès-Elbeuf ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 28,53% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 30,01% au second tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.