19:09 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Caudebec-lès-Elbeuf ? L'autre question qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,47% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,1% à Caudebec-lès-Elbeuf, contre 13,42% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Caudebec-lès-Elbeuf avant les européennes ? Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Caudebec-lès-Elbeuf semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la ville.

15:02 - Avantage Rassemblement à Caudebec-lès-Elbeuf ? Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné lieu à un excellent résultat pour le Rassemblement national à Caudebec-lès-Elbeuf. Ce dernier s'était élevé en tête dans la commune avec 30,11% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,46% au premier tour de l'élection du président de la République. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 26,5% et Emmanuel Macron troisième avec 22,19%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 51,48%, devant Emmanuel Macron à 48,52%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui s'était arrogée les élections européennes à l'époque à Caudebec-lès-Elbeuf, avec 34,02% des bulletins dans l'urne, soit 1009 voix dans la ville, devant celle de Nathalie Loiseau avec 13,42% et Manon Aubry avec 10,59%.

11:45 - Dynamique électorale à Caudebec-lès-Elbeuf : une analyse socio-démographique À Caudebec-lès-Elbeuf, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Avec une densité de population de 2867 habitants par km² et 43,86% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 18,58% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2110,71 euros/mois, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,70%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (11,3%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Caudebec-lès-Elbeuf mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 41,49% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Etude de l'abstention lors des européennes à Caudebec-lès-Elbeuf Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 10 204 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes élections européennes, sur les 3 118 inscrits sur les listes électorales à Caudebec-lès-Elbeuf, 52,18% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 62,85% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Caudebec-lès-Elbeuf pour les européennes À Caudebec-lès-Elbeuf, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,63% au premier tour. Au second tour, 41,8% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Caudebec-lès-Elbeuf ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 68,4% des électeurs habilités dans la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 69,43% au premier tour, c'est-à-dire 4 585 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.