Résultat des européennes à Cogny : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Cogny lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,6%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 21,25%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 39,89% contre 60,11%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Cogny par la suite, lors des élections législatives, avec 17,53% au premier tour, contre 28,49% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant également le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

11:45 - Les enjeux locaux de Cogny : tour d'horizon démographique

Dans la ville de Cogny, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Dans le village, 20,27% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,34% de 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux élevé de cadres, atteignant 28,7%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,86%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,58%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Cogny mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 23,47% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.