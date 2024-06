Résultat des européennes à Lacenas : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour la liste RN à Lacenas lors des européennes ? Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lacenas semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les électeurs de Lacenas penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Lacenas avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,79%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 36,9% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 35,4% contre 64,6%. Le RN n'a pas plus convaincu à Lacenas par la suite, lors des élections du Parlement, avec 14% au premier tour, contre 29,98% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de voix, avec 60,67% sur l'unique circonscription couvrant Lacenas.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Lacenas en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? À Lacenas, les dernières élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,16% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,69%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,94%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Lacenas : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Lacenas, le scrutin est en cours. Avec ses 1 027 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 100 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (15,72 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 42,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 534,53 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Lacenas manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Lacenas : étude du pourcentage d'abstention aux européennes Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Au niveau national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Lacenas, 62,58% des habitants avaient voté. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, sur les 430 inscrits sur les listes électorales à Lacenas, 55,56% avaient pris part à l'élection. La participation était de 46,42% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Lacenas : la participation au cœur des préoccupations Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Lacenas ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,83% au premier tour et seulement 50% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 823 personnes en âge de voter au sein de la localité, 14,7% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 15,92% au second tour. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.