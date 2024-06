Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 18,43% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,07% à Collonges-sous-Salève, contre 32,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

Indicateur clé pour ce dimanche : Collonges-sous-Salève fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 12,94% lors du vote européen et Marine Le Pen 11,93% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Collonges-sous-Salève ?

Avec 11,93%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Collonges-sous-Salève au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 37,94% et 17,34% des suffrages. Le deuxième round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron s'imposant avec 70,33% contre 29,67% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 6,59%, alors que les candidats Les Républicains réuniront 35,74% des voix. Collonges-sous-Salève optera d'ailleurs pour un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 71,75%.