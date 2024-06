Résultat des européennes à Bossey : l'élection 2024 en direct

17:22 - Des indicateurs clés en 2022 pour les élections européennes

Ce sont Emmanuel Macron avec 41,21% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,25% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Bossey. Marine Le Pen ne récoltait que 12,14%. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron finissant à 76,66% contre 23,34% pour Le Pen. Au premier tour des élections législatives, Bossey, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM s'imposer avec 33,51%, alors que le RN restera derrière à 3,61%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.