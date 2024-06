En direct

19:21 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Monnetier-Mornex pour ces élections européennes ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait glané 23,79% à Monnetier-Mornex, contre 7,93% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives à Monnetier-Mornex, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 33,23% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Monnetier-Mornex, entre les 23,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,17% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,57% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Monnetier-Mornex ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection 2024. La liste Bardella pourrait atteindre près de 20% à Monnetier-Mornex si la tendance anticipée par les instituts de sondages au niveau de la France se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? La projection est facile, mais logique au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Avantage Renaissance à Monnetier-Mornex ? Les électeurs de Monnetier-Mornex avaient offert à Marine Le Pen 17,11% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé la candidate avec respectivement 29,17% et 24,56% des voix. Le deuxième tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 65,19% contre 34,81% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 15,53%, alors que les candidats Nupes cumuleront 33,23% des voix. Monnetier-Mornex se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Les Républicains au second tour, finalement vainqueur localement avec 55,71%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Monnetier-Mornex Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Monnetier-Mornex lors des dernières élections des eurodéputés, avec 23,79% des bulletins. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 21,46% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 13,69%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Monnetier-Mornex Dans la commune de Monnetier-Mornex, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,02%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (73,67%) souligne le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (75,7%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 660 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 17,11% et d'une population immigrée de 21,10% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Monnetier-Mornex mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,0% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Monnetier-Mornex ? L'observation des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 53,65% des personnes en âge de participer à une élection à Monnetier-Mornex avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 60,18% il y a 10 ans. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Monnetier-Mornex, 73,1% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Monnetier-Mornex : l'abstention au cœur des préoccupations À Monnetier-Mornex, l'un des critères déterminants de ces élections européennes sera indéniablement le niveau d'abstention. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 481 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 27,41% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,21% au premier tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix du quotidien sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Monnetier-Mornex .