Résultat des européennes au Grand-Lemps : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les votants du Grand-Lemps plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,03% contre 28,39% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 45% contre 55%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Grand-Lemps un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,7% au premier tour, contre 29,97% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de suffrages, avec 68,68% sur l'unique circonscription recouvrant Le Grand-Lemps.