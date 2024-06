Résultat des européennes à Beaumont Saint-Cyr : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Beaumont Saint-Cyr : impact de la démographie et de l'économie locale

La composition démographique et socio-économique de Beaumont Saint-Cyr détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Avec 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,17%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2184,07 € par mois montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 133 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,06%) et le nombre de résidences HLM (3,11% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Beaumont Saint-Cyr mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 29,62% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.