En direct

19:12 - Les supporters de la Nupes convoités L'union de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,72% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 6,52% à Naintré, contre 18,96% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 18,96% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,37% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 33,4% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Naintré, une liste RN favorite ? Le résultat de la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure localement pour ces européennes. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 39% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage RN à Naintré ? L'élection du président de la République avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Naintré. La figure du RN prenait les devants avec 32,48% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,37% et 17,51% des voix. Au second tour, elle écrasait aussi Emmanuel Macron avec 50,06% contre 49,94%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 30,78% des suffrages sur place, contre 33,40% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,34%).

12:45 - 29,08% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Naintré Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? 29,08% des votes s'étaient portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 18,96% et Yannick Jadot à 11,47%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec 629 électeurs de Naintré.

11:45 - Naintré : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans les rues de Naintré, le scrutin est en cours. Avec ses 5 944 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 301 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans l'agglomération, 17,36 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 9,59 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les 168 résidents étrangers, représentant 2,83% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,4%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2126,19 euros/mois. À Naintré, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Naintré ? Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Naintré, 72,82% des habitants n'avaient pas participé. Au cours des dernières années, les 6 022 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes de 2019, le taux d'abstention s'élevait à 49,66% des votants de Naintré (Vienne). L'abstention était de 58,25% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Naintré pour les européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Naintré, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 22,4% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 23,25% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 54,1% au premier tour et seulement 54,13% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Naintré cette année ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables de pousser les citoyens de Naintré à s'intéresser plus fortement de l'élection.