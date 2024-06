En direct

19:11 - Qui va prendre avantage des voix de la Nupes à Quesnoy-sur-Deûle ? L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 20,91% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait glané 4,34% à Quesnoy-sur-Deûle, contre 26,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 26,52% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,65% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,52% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Quesnoy-sur-Deûle ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Si en France, les enquêtes d'opinion calculent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 33% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 24,84%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 35,65% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,7% contre 60,3%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Quesnoy-sur-Deûle quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 19,76% au premier tour, contre 28,52% pour le binôme La République en Marche. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Regarder en arrière apparait aussi comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, Bardella glanant 23,53% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 26,52%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Quesnoy-sur-Deûle : un regard sur la démographie locale En pleine campagne électorale européenne, Quesnoy-sur-Deûle se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 6 920 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 431 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (15,84 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 28,45% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,67%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 030 euros/an. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Quesnoy-sur-Deûle démontre l'attachement des habitants aux idées européennes.

10:30 - Quesnoy-sur-Deûle : la mobilisation des habitants aux élections européennes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? En 2019, à l'occasion des européennes, parmi les 2 852 inscrits sur les listes électorales à Quesnoy-sur-Deûle, 46,41% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 56,93% il y a dix ans. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Quesnoy-sur-Deûle, 67,21% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Les européennes débutent à Quesnoy-sur-Deûle : l'abstention en question À Quesnoy-sur-Deûle, l'un des critères déterminants de ces élections européennes sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,92% au premier tour. Au second tour, 53,32% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Quesnoy-sur-Deûle ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 24,53% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,52% au deuxième tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.