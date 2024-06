En direct

19:27 - À Durdat-Larequille, quels seront les reports du vote Nupes ? Une autre interrogation de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des élections du Parlement à Durdat-Larequille, le binôme Nupes avait en effet accumulé 27,16% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,99% à Durdat-Larequille, contre 14,42% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Qui vont élire les supporters de la droite à Durdat-Larequille ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste Bardella va être le déterminant pour ces européennes 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Les intentions de vote prévoient un Jordan Bardella à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque des dernières européennes. Virtuellement, cette tendance doit le pousser à 36% à Durdat-Larequille, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais Durdat-Larequille n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les inscrits de Durdat-Larequille plutôt pour Le Pen en 2022 Le bord politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans les résultats de la présidentielle. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Durdat-Larequille pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 28,1% au 1er round. Au deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également la figure du Rassemblement national qui l'emportait avec 52,99%, devant Emmanuel Macron à 47,01%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 22,94% des suffrages sur place, contre 27,16% pour le binôme Nupes. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 51,15%, contre 48,85% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - 26,06% pour Jordan Bardella en 2019 à Durdat-Larequille Regarder en arrière apparait encore comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Durdat-Larequille, avec 26,06% des suffrages, soit 141 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,42% elle-même suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,49%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Durdat-Larequille Quel portrait faire de Durdat-Larequille, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 666 logements pour 1 320 habitants, la densité de la ville est de 54 habitants par km². L'existence de 55 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 20,73 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 26,2 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,78% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 42,68% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 94,19 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Durdat-Larequille incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Durdat-Larequille : les chiffres clés Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 40,75% des électeurs de Durdat-Larequille avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 53,31% il y a 10 ans. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%.

09:30 - Election à Durdat-Larequille : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des grandes inconnues de ces européennes sera l'étendue de l'abstention à Durdat-Larequille. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 80,61% des personnes en âge de voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,41% au deuxième tour, ce qui représentait 739 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle est capable de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Durdat-Larequille.