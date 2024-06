Résultat des européennes à Condé-sur-Sarthe : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les données démographiques de Condé-sur-Sarthe révèlent les tendances électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Condé-sur-Sarthe mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 303 hab par km² et un taux de chômage de 8,23%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,98%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 869 votants sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,36%) et le nombre de résidences HLM (6,51% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Condé-sur-Sarthe mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,02% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.