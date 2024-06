En direct

19:35 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche à la fin de ces européennes ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les études sondagières menées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait atteint 25,66% à Lonrai, contre 9,73% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Lonrai, le binôme Nupes avait en effet glané 26,57% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Lonrai, entre les 25,66% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,97% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,56% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Lonrai ? Législatives mises à part, la progression du RN se montre déjà puissante à Lonrai entre Jordan Bardella en 2019 (17,7%) et Marine Le Pen en 2022 (22,29% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 27% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Lonrai Lonrai avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,29%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 32,97% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,54% contre 62,46%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,54% au premier tour, contre 26,57% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui glanera le plus de suffrages, avec 52,31% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - 25,66% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Lonrai Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? À Lonrai, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,66% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 17,7% et Yannick Jadot avec 10,62%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Lonrai et leurs implications électorales Dans la ville de Lonrai, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,09%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (80,76%) souligne l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (89,44%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 419 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (5,9%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,81%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Lonrai mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,67% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Lonrai : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des dernières consultations politiques ? Lors des européennes de 2019, 58,09% des personnes en âge de voter à Lonrai avaient participé à l'élection. La participation était de 54,51% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Election à Lonrai : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ces élections européennes sera l'abstention à Lonrai. Les jeunes expriment couramment une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 17,95% dans la commune. L'abstention était de 14,75% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.