19:13 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Coublevie ?

En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 29,68% à Coublevie, contre 8,44% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Coublevie, le binôme Nupes avait en effet glané 33,61% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,51% pour Jean-Luc Mélenchon, 10,17% pour Yannick Jadot, 1,69% pour Fabien Roussel et 2,32% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base à Coublevie, entre les 29,68% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 37,72% de LREM au premier tour des législatives…