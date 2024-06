Résultat des européennes à Saint-Étienne-de-Crossey : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Saint-Étienne-de-Crossey façonne les résultats électoraux ?

Dans la commune de Saint-Étienne-de-Crossey, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,69%. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (10,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 334 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,11%) et le nombre de résidences HLM (0,99% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (44,5%), témoigne d'une population instruite à Saint-Étienne-de-Crossey, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.