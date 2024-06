En direct

19:07 - Les 32,16% de la gauche unie scrutés Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 7,42% à Voiron, contre 25,23% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Voiron, le binôme Nupes avait en effet accumulé 32,16% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,88% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 2,19% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont trancher les habitants de Voiron ? Le résultat de la liste Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour ces élections 2024. Les sondages imaginent une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique devrait le porter à 26% à Voiron, soit dix points de plus également que ses 16,6% à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les conclusions les plus précipitées.

15:02 - Avantage Renaissance à Voiron ? Les habitants de Voiron avaient accordé à Marine Le Pen 17,02% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la cheffe du RN avec respectivement 30,07% et 25,27% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,62% contre 67,38%. Avec 12,14%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 32,16% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - À Voiron, Nathalie Loiseau en première position en 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme sensé au moment du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes élections européennes à Voiron plaçait dans cet ordre la liste de Jordan Bardella avec 16,6% des suffrages, en troisième position, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 17,62% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,23%, en tête dans la localité.

11:45 - Les enjeux locaux de Voiron : tour d'horizon démographique La démographie et le profil socio-économique de Voiron contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,72% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 222 euros/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 7 289 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 10,70% et d'une population étrangère de 7,39% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Voiron mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,84% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Voiron : les chiffres clés Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, le taux de participation représentait 49,47% des inscrits sur les listes électorales de Voiron, contre un taux de participation de 40,28% pour le scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Voiron, 66,31% des habitants avaient voté.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Voiron À Voiron, l'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces élections européennes. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,91% au premier tour et seulement 47,27% au second tour. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,13% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 70,54% au second tour, ce qui représentait 10 646 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.