Résultat des européennes à la Buisse : l'élection 2024 en direct

17:01 - Avantage Renaissance à la Buisse ? Marine Le Pen n'avait pas été servie dans à la Buisse au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 19,2% contre 33,32% pour Emmanuel Macron et 21,13% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 31,94% contre 68,06%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 15,79%, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 34,60% des voix. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 à la Buisse Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? À la Buisse, les précédentes européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,92% des bulletins. Elle devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,66% et Jordan Bardella avec 16,86%.

11:45 - Comment la composition démographique de la Buisse façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de la Buisse, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Avec une densité de population de 272 hab/km² et 49,15% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 6,16% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 32,78%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (6,98% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,43%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Buisse, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à la Buisse ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Au moment des dernières européennes, 1 298 personnes habilitées à participer à une élection à la Buisse avaient pris part au scrutin (soit 53,13%). La participation était de 41,31% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur La Buisse À la Buisse, l'un des critères clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention. Le conflit israélo-palestinien serait notamment capable de faire augmenter la participation à la Buisse (38500). Il y a 2 ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 22,5% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,32% au premier tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 49,24% au premier tour et seulement 50,78% au second tour.