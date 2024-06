Résultat des européennes à Cormeray : l'élection 2024 en direct

En direct

18:22 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Cormeray ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Les instituts de sondage prédisent une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son résultat de 2019. Logiquement, cette tendance devrait le porter à 40% à Cormeray, soit dix points de plus également que ses 30,81% dans la commune. Mais Cormeray n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

15:02 - Les électeurs de Cormeray plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin apparait comme un précédent intéressant au moment de l'élection. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Cormeray. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la localité avec 32,84% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (Cormeray n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,13% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,25% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,55%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 54,91%, devant Emmanuel Macron à 45,09%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance très tranchée Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait terminé en tête des élections du Parlement européen à l'époque. Le bulletin enregistrait 30,81% des voix, soit 171 voix, contre Nathalie Loiseau à 17,84% et Yannick Jadot à 12,43%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Cormeray : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Cormeray, les élections sont en cours. Avec une population de 1 560 habitants répartis dans 667 logements, cette ville présente une densité de 152 hab/km². Ses 60 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 23,12 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 3,28 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 36,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 48,02% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 563,16 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Cormeray, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Cormeray : étude du pourcentage de participation aux élections européennes Au cours des dernières années, les 1 585 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, 54,72% des électeurs de Cormeray (Loir-et-Cher) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 44,85% il y a 10 ans. Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Cormeray : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce 9 juin, lors des élections européennes à Cormeray, qu'en sera-t-il de la participation ? Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 77,48% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,29% au deuxième tour, soit 869 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 49,68% au premier tour et seulement 41,9% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Cormeray ?