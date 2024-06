En direct

19:08 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Vauréal ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes sondagières. Mais il faut rappeler que Glucksmann avait atteint 6,77% à Vauréal, contre 24,4% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vauréal, le binôme Nupes avait en effet réuni 31,47% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Que vont décider les habitants de Vauréal ? Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vauréal semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune.

15:02 - Avantage Renaissance à Vauréal ? Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 37,09% et Emmanuel Macron avec 29,05% qui s'étaient imposés lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Vauréal. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 14,21%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 27,32% contre 72,68%. Avec 12,39%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 31,47% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV finalement vainqueur localement.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Vauréal Se retourner sur le dernier test semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Vauréal lors des dernières élections des eurodéputés, avec 24,4% des bulletins. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 16,17% dans la localité. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 15,31%.

11:45 - Dynamique électorale à Vauréal : une analyse socio-démographique Dans la ville de Vauréal, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 4688 hab/km² et 50,58% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 11,37% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,51%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 5 137 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,21% et d'une population étrangère de 7,77% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,45% à Vauréal, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Vauréal : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 16 211 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Pendant les précédentes européennes, 4 996 personnes aptes à participer à une élection à Vauréal avaient pris part au scrutin (soit 44,44%). La participation était de 34,7% pour le scrutin de 2014. Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Vauréal À Vauréal, l'abstention sera indéniablement l'une des clés de ces élections européennes. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 68,31% au deuxième tour, c'est-à-dire 7 875 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,31% au premier tour. Au deuxième tour, 43,46% des votants se sont déplacés. La situation géopolitique actuelle ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Vauréal (95490).