En direct

19:07 - Qui va bénéficier des 31,06% de la Nupes à Cournon-d'Auvergne ? En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Le candidat de gauche avait glané 8,68% à Cournon-d'Auvergne, contre 23,43% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa performance lors des élections législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Cournon-d'Auvergne, le binôme Nupes avait en effet glané 31,06% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Cournon-d'Auvergne, entre les 23,43% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,16% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,71% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cournon-d'Auvergne pour le RN de Jordan Bardella ? Si en France entière, les enquêtes d'opinion dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 27% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a visiblement gagné que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Emmanuel Macron en première position il y a deux ans à Cournon-d'Auvergne Cournon-d'Auvergne avait offert à Marine Le Pen 20,53% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la patronne du Rassemblement national avec 30,16% et 22,38% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 36,23% contre 63,77%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,47%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,06% des voix. Cournon-d'Auvergne choisira d'ailleurs un binôme La République en Marche au second tour, finalement vainqueur localement avec 51,51%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Cournon-d'Auvergne il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore une fois comme sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau gagnait à Cournon-d'Auvergne lors des élections européennes à l'époque, avec 23,43%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 17,99% des votes.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Cournon-d'Auvergne : ce qu'il faut savoir La démographie et la situation socio-économique de Cournon-d'Auvergne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 1063 hab/km² et 42,49% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,37% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (16,08%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 7 445 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,19%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (7,15%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cournon-d'Auvergne mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,29% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Cournon-d'Auvergne : analyse du niveau d'abstention aux européennes L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes 2019, 7 862 inscrits sur les listes électorales de Cournon-d'Auvergne (Puy-de-Dôme) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,5%). Le taux de participation était de 47,52% il y a dix ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Cournon-d'Auvergne, 63,28% des habitants avaient participé.

09:30 - Les européennes démarrent à Cournon-d'Auvergne : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau de participation constituera un facteur important de ce scrutin européen 2024 à Cournon-d'Auvergne. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,02% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,14% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,35% au premier tour. Au deuxième tour, 48,75% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Cournon-d'Auvergne cette année ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français, cumulée avec les incertitudes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont capables d'inciter les citoyens de Cournon-d'Auvergne à s'intéresser plus fortement du scrutin.