Résultat des européennes à Pérignat-lès-Sarliève : l'élection 2024 en direct

11:45 - Les défis socio-économiques de Pérignat-lès-Sarliève et leurs implications électorales

Quelle influence la population de Pérignat-lès-Sarliève exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 670 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,11%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres, atteignant 35,34%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,93%) et le nombre de résidences HLM (7,49% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,92%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Pérignat-lès-Sarliève, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.