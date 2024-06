En direct

19:12 - Quel candidat vont adopter les électeurs de la gauche à Coursan ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 22,35% des bulletins dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 7,53% à Coursan, contre 13,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - La liste Bardella favorite à Coursan pour les européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. À Coursan, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,42% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,12% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les européennes Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Coursan. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la cité avec 28,06% au premier round avant un formidable 59,55% au 2e, lui assurant d'être au sommet à l'échelon local sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,12% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,03% et Emmanuel Macron troisième avec 16,31%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 61,45%, devant Emmanuel Macron à 38,55%.

12:45 - À Coursan, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test semble encore évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté les européennes à l'époque. L'extrême droite glanait 34,42% des suffrages, soit 804 voix, contre Nathalie Loiseau à 13,14% et Ian Brossat à 8,95%.

11:45 - Coursan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux À Coursan, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 15,94% des résidents sont des enfants, et 31,77% de plus de 60 ans. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (75,59%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 287 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,82%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,32%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Coursan mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,47% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Coursan : quel était le taux d'abstention aux précédentes européennes ? Comment votent habituellement les électeurs de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 45,95% des électeurs de Coursan. Le taux d'abstention était de 52,82% il y a dix ans. Y aura-t-il une hausse de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Coursan : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des européennes à Coursan, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,53% au premier tour. Au second tour, 56,71% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 24,53% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 27,91% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.