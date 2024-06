Résultat des européennes à Vinassan : l'élection 2024 en direct

Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un puissant résultat pour le RN à Vinassan. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 28,30% au premier tour et surtout 53,35% au deuxième sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,42% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,1% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,59%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 60,7%, devant Emmanuel Macron à 39,3%.

11:45 - Les enjeux locaux de Vinassan : tour d'horizon démographique

Quelle influence la population de Vinassan exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,33% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 45,62% de population active et une densité de population de 296 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (83,22%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 116 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (13,1%) et le nombre de résidences HLM (1,85% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Vinassan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,44% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.