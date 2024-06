17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Cuxac-d'Aude ?

Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour cette élection européenne. Les sondages prévoient une liste Jordan Bardella à environ 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait le pousser à 44% à Cuxac-d'Aude, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les conclusions les plus précipitées.