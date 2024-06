En direct

19:10 - À Coutras, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,68% des voix dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 7,16% à Coutras, contre 15,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont se transférer les voix de droite à Coutras ? Indicateur clé pour ce dimanche : Coutras fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,08% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 35,91% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les votants de Coutras penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné lieu à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Coutras. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 37,92% au 1er tour et surtout 57,88% au deuxième (Coutras n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré un meilleur pourcentage aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. La candidate avait engrangé 35,91% au 1er tour et 57,1% au deuxième dans la cité.

12:45 - À Coutras, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Se retourner sur le dernier test semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite de Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Coutras, avec 37,08% des suffrages (1207 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 15,33% suivie par Yannick Jadot avec 9,34%.

11:45 - Coutras aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux En pleine campagne électorale européenne, Coutras est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 8 669 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 606 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (21,26 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 269 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 4,40%, Coutras est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2045,02 euros/mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,44%, annonçant une situation économique fragile. Coutras incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Coutras : analyse du taux de participation aux européennes Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Coutras, 64,64% des habitants ne s'étaient pas déplacés. Au fil des dernières années, les 8 795 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 46,23% des personnes aptes à voter à Coutras avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,94% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Coutras L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Coutras. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 6 532 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,13% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 74,36% au premier tour, ce qui représentait 4 857 personnes. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,72% au premier tour et seulement 46,03% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Coutras cette année ? La guerre au Moyen-Orient ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient en mesure de faire augmenter le taux de participation à Coutras.