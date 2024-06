Résultat des européennes aux Peintures : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes aux Peintures ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,91% des voix dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 5,84% aux Peintures, contre 14,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (9,03% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,85% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,3% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes aux Peintures ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Alors qu'à l'échelle du pays, les enquêtes d'opinion prédisent un score de plus de 30% pour le RN aux élections européennes de 2014, soit dix points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN finisse tout proche des 50% voire plus aux Peintures ce 9 juin au soir.

15:02 - Les votants des Peintures penchaient pour Le Pen en 2022 Regarder dans le rétro pour décortiquer l'expérience la plus récente dans les urnes semble une évidence au moment de l'élection suivante. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national aux Peintures. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 47,56% au premier round et surtout 63,91% au deuxième, le propulsant à la meilleure place à l'échelle municipale. Le Parti devançait les prétendants étiquetés LFI-PS-PC-EELV avec 20,91% et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (19,34%) au premier tour et encore La République en Marche (36,09%) au second (Les Peintures n'ayant qu'une circonscription). Il a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. Celle-ci avait engrangé 46,3% au 1er tour et 66,2% au 2e dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella aux Peintures Regarder en arrière apparait toujours comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait fini première des élections du Parlement européen à l'époque aux Peintures, avec 38,94% des suffrages (220 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 14,51% suivie par Manon Aubry avec 9,03%.

11:45 - Comment la composition démographique des Peintures façonne les résultats électoraux ? Dans les rues des Peintures, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 646 habitants répartis dans 751 logements, cette commune présente une densité de 120 habitants par km². La variété socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 964 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,48 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,44% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 37,95% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 321,09 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 aux Peintures écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il aux Peintures ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Lors des européennes de 2019, 605 personnes habilitées à participer à une élection aux Peintures s'étaient rendues aux urnes (soit 52,93%), contre un taux de participation de 43,35% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Sur le plan national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. Aux Peintures, 65,51% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter aux Peintures pour les élections européennes Aux Peintures, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement la participation. Les populations des communes de petite taille se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 227 personnes en âge de voter dans la localité, 78,89% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 75,35% au deuxième tour, ce qui représentait 926 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.